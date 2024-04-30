Аршавин – о том, надо ли убирать Семака: «Тогда Гвардиола тоже должен уйти»

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», отреагировал на мнение о том, что Сергея Семака нужно убирать с поста главного тренера «сине-бело-голубых».

«Глупости. Перенасыщение? Это у тренера надо спрашивать. Думаю, когда ты выигрываешь пять [чемпионств], ты хочешь выиграть шесть. Тем более следующий год – год столетия. Тогда Гвардиола тоже должен уйти из «Манчестер Сити», он всё выиграл», - сказал Аршавин в программе «Это футбол, брат!»

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» за счёт преимущества в личных встречах. Третье «Динамо» отстаёт на три очка.