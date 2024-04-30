Айдамиров: «Уциев и Семёнов — это легенды «Ахмата», они в силах продолжать играть»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб может продлить контракты с Ризваном Уциевым и Андреем Семёновым.

Отметим, что действующие соглашения игроков истекают по окончании текущего сезона. По мнению Айдамирова, и Уциев, и Семёнов способны продолжать свои карьеры.

«Ризван Уциев и Андрей Семёнов — это уже легенды клуба, они находятся дольше всех в команде. Сезон закончится — мы с ними решим. Выслушаем тренерский штаб, выскажем свои пожелания», — приводит слова Айдамирова.

После 26 туров РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч команда из Грозного проведёт 4 мая против «Краснодара».