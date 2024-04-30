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Агент: «Роша проводит великолепный сезон»

30 Апреля 2024 • 14:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
06.05 20:30

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился комментарием об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

«Он проводит великолепный сезон. Виллиан находится на высоком уровне. Он превзошел то, что сделал в прошлом сезоне», — приводит слова Кампеделли «Спорт-Экспресс».

Агент считает, что Роша уже зарекомендовал себя как один из лучших защитников российского чемпионата.

В сезоне-2023/24 бразилец появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мяча и стал автором одного ассиста.

После 26 туров ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 38 очков.

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