Агент: «Роша проводит великолепный сезон»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился комментарием об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

«Он проводит великолепный сезон. Виллиан находится на высоком уровне. Он превзошел то, что сделал в прошлом сезоне», — приводит слова Кампеделли «Спорт-Экспресс».

Агент считает, что Роша уже зарекомендовал себя как один из лучших защитников российского чемпионата.

В сезоне-2023/24 бразилец появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мяча и стал автором одного ассиста.

После 26 туров ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 38 очков.