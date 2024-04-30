Петржела рассказал, кто должен заменить Семака в «Зените»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, кто мог бы заменить Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.

— Не могу назвать конкретного специалиста. Однако скажу, что мне больше нравится вариант назначить молодого российского тренера, — приводит слова Петржелы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла пять последних розыгрышей РПЛ и завоевала несколько других трофеев.

Действующий трудовой договор Семака с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона.