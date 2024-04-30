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Кордова опроверг информацию об уходе из «Сочи»

30 Апреля 2024 • 14:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова отреагировал на информацию о своём возможном уходе из российского клуба.

Ранее агент Николас Пуппо заявил, что колумбийский футболист, скорее всего, не останется на следующий сезон в «Сочи».

По словам самого Кордовы, сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях за «Сочи» и примет решение о своём будущем только в конце нынешнего сезона.

«Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере. По поводу моей дальнейшей карьеры — решение будет принято только по итогам сезона. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Кордову Sport24.

В текущем сезоне Кордова провёл за «Сочи» восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт 26-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Серхио Кордова

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