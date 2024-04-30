Кордова опроверг информацию об уходе из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова отреагировал на информацию о своём возможном уходе из российского клуба.

Ранее агент Николас Пуппо заявил, что колумбийский футболист, скорее всего, не останется на следующий сезон в «Сочи».

По словам самого Кордовы, сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях за «Сочи» и примет решение о своём будущем только в конце нынешнего сезона.

«Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере. По поводу моей дальнейшей карьеры — решение будет принято только по итогам сезона. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Кордову Sport24.

В текущем сезоне Кордова провёл за «Сочи» восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт 26-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.