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«Для нас многожёнство – это нормально»: Нападающая ЦСКА Ордега – об 11 детях в семье, Нигерии и своём фонде эксклюзив

30 Апреля 2024 • 15:00 Комментировать

Нападающая Франциска Ордега в 2021 году перешла в московский ЦСКА, в составе которого трижды стала вице-чемпионкой России. Ордега регулярно огорчает соперников «красно-синих», выходя на поле в составе «армейцев». Франциска любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Ты росла в многодетной семье.

- Да, у меня 11 братьев и сестёр.

- Ты сможешь, не задумываясь, перечислить имена всех?

- У нас ведь по два имени. Одно - африканское, второе - английское. Не думаю, что вы поймете их. У меня три сводных сестры и один сводный брат. Остальные родные по крови.

- Сколько лет твоему самому младшему брату, а сколько самому старшему?

- Моему младшему брату 14 лет, а старшему 44 года.

- Чем занимаются твои братья и сёстры, и где они живут?

- Они живут в разных районах Нигерии. Одна моя сестра медицинский работник, один из моих братьев работает в полиции. Остальные учатся либо в университете, либо в колледже.

- Как живется в такой большой семье?

- Конечно, мы не были очень богатыми, но чувствовали себя комфортно. Родители давали нам всё, в чём мы нуждались.

- Кем они работали?

- Моя мама была связана с бизнесом. Она занималась продажами в фармацевтической сфере, а отец работал дальнобойщиком.

- Где размещалась такая большая семья?

- Конечно, мы все вместе жили в очень большом доме.

- Такое большое количество детей - это обычная практика для твоего народа?

- Да, для Африки вообще такая история абсолютно типична. Некоторые мужчины женаты сразу на нескольких женщинах, так что в семье зачастую может рождаться по 20 детей. У моего отца за всю жизнь было три жены, но он не был женат на них одновременно. В его случае это была простая очередность. Поэтому у меня есть несколько братьев и сестёр. Если у тебя есть возможность содержать большое семейство с несколькими жёнами, то почему нет?

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- Стоп. Для твоего народа многоженство - это нормальная практика?

- Да, конечно. Это вполне типичный случай. Но повторюсь, это возможно только в случае, если мужчина может обеспечивать всю семью. Особенно это нормально для северной части Нигерии. Жить с двумя-тремя жёнами и иметь от них детей.

- Ты уточняла у своих родителей, почему они решили завести так много детей?

- Я пыталась говорить об этом со своей мамой. Она за всю жизнь родила восемь детей. Дело в том, что в Нигерии ребёнок-мальчик ценится куда больше, чем ребёнок-девочка. Сначала она родила моего старшего брата, а потом стала рожать только девочек. Представляете? Девочка-девочка-девочка – и так несколько раз. Она хотела родить ещё одного мальчика, но у неё никак не получалось. В какой-то момент она всё-таки родила моего младшего брата и на нём всё остановилось. Это единственное рациональное объяснение, которое я услышала. Возможно, если бы она сразу родила несколько мальчиков, у неё не было восемь детей. Я даже рада такому стечению обстоятельств! Ведь я здесь, но меня вполне могло и не быть (смеется).

- Новое поколение относится проще к полу ребенка?

- Да, гораздо проще. Сейчас нет разницы - мальчик или девочка. Главное, что есть ребёнок. Единственное, в восточной части страны остались старые предрассудки, но в целом молодежь не обращает внимания на пол ребёнка.

- Ты создала фонд поддержки вдов и матерей у себя на родине во многом из-за своего становления в детстве?

- Да, конечно. Моя мама всегда помогала бедным людям. Нуждающиеся могли прийти в наш дом и вдоволь поесть. Иногда она готовила и относила еду на благотворительные аукционы. Конечно, я не очень богата, но убеждена, что должна максимально помогать всем, кому могу. Я всего лишь продолжаю её дело, потому что помню улыбки на лицах этих людей, когда они получали что-то от моей матери. Часто это были люди, о которых некому позаботиться.  У многих из них не было ни родни, ни друзей. Им просто необходима наша поддержка. Мы должны открывать им свое сердце.

- Замечательные слова.

- Спасибо.

- У тебя самой есть дети?

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- Пока нет. Но надеюсь, что в скором времени они появятся.

- Если не секрет, сколько детей ты хочешь завести?

- Не секрет. Думаю, двух. Может быть, трёх, но я склоняюсь к двум.

- И для тебя не важен их пол?

- Нет, конечно! Если у меня будут две девочки, я буду счастлива. Если у меня будет два мальчика - тоже. Три девочки - это тоже очень круто.

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Евро-Футбол.Ру,
ЖФК ЦСКА Франциска Ордега
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