Маслов объяснил, почему ему нетяжело подстраиваться под разные схемы

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, тяжело ли ему подстраиваться под разные схемы, которые использует Владимир Слишкович.

«Нетяжело, потому что схемы меняются, а какие-то роли на поле совпадают. Ты к этому подстраиваешься, потому что находишься в футболе большое количество времени», — цитирует Маслова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Завтра, 1 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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