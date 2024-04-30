Маслов признался, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, что изменилось в команде после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«После ухода Абаскаля больше поменялся эмоциональный фон внутри команды. Стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Футболист отметил, что еще изменились тренировки – стали более интенсивными.

На данный момент исполняющим обязанности наставника «Спартака» является Владимир Слишкович. Под руководством боснийца «красно-белые» ни разу не проиграли в четырех матчах.

1 мая «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.