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Маслов признался, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»

30 Апреля 2024 • 14:10 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, что изменилось в команде после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«После ухода Абаскаля больше поменялся эмоциональный фон внутри команды. Стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Футболист отметил, что еще изменились тренировки – стали более интенсивными.

На данный момент исполняющим обязанности наставника «Спартака» является Владимир Слишкович. Под руководством боснийца «красно-белые» ни разу не проиграли в четырех матчах.

1 мая «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.

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