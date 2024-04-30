Петржела: «Возможно, пришло время заменить Семака, он устарел»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешнем наставнике петербургской команды Сергее Семаке.

Напомним, действующий чемпион России и сегодняшний лидер турнирной таблицы РПЛ «Зенит» проиграл два своих последних матча подряд «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

Петржела допустил, что пришло время заменить Семака на другого специалиста.

«Я считаю, что Семак в любом случае как тренер устарел в «Зените». Возможно, сейчас пришло время, чтобы его заменить», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.