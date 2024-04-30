Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности главного тренера «Спартака».

Напомним, что при боснийском специалисте «красно-белые» пока не потерпели ни одного поражения.

«Результат есть — а это главное. Понятно, что будут смотреть, как «Спартак» закончит сезон, но кто знает, может, стоит и Слишковича оставить. Он – фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» в апреле нынешнего года после того, как в отставку был отправлен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

За четыре тура до финиша «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на восемь очков.