Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить»

30 Апреля 2024 • 13:58 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности главного тренера «Спартака».

Напомним, что при боснийском специалисте «красно-белые» пока не потерпели ни одного поражения.

«Результат есть — а это главное. Понятно, что будут смотреть, как «Спартак» закончит сезон, но кто знает, может, стоит и Слишковича оставить. Он – фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» в апреле нынешнего года после того, как в отставку был отправлен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

За четыре тура до финиша «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на восемь очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
13:58
Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить»
10:52
Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством
29 Апреля
20:27
Радченко выступил против назначения Слишковича в «Спартак»
20:21
Радченко: Бронза — предел мечтаний для «Спартака»
18:30
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
17:40
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
16:21
Червиченко: «Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака»
15:58
Бушманов оценил вероятность того, что Слишкович останется в «Спартаке»
15:43
Радимов: «Амбициозная цель, которую Юран поставил в начале сезона, обернулась неприятной шуткой»
14:50
Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»
14:35
Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
14:25
Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»
14:19
Гладилин: «Слишкович на голову выше Абаскаля»
14:01
Янсен ответил на предложение «Спартака»
11:56
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
11:40
В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко
10:58
Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»
09:44
Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»
28 Апреля
22:38
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
20:45
Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
20:37
Шавло: «Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу»
20:05
Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»
19:36
Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»
19:14
Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»
17:07
Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»
16:53
Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»
16:40
Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
13:58 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Личка будет ездить на новом самокате
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за чемпионство
13:47 · Россия. Премьер-лига
Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин посоветовал «Локомотиву» сохранить двух игроков
13:13 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «У «Динамо» очень хорошие шансы на победу в РПЛ»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Кафанов сообщил, что восстановление Песьякова после травмы должно пройти быстро
11:43 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Почему бы «Динамо» не сделать дубль — выиграть в чемпионате и Кубке»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда ответил, доволен ли он своим положением в «Спартаке»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Перед нами стоит задача остаться в РПЛ»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством
10:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роналдо полюбил Россию, Ростов – очень гостеприимный город»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Сапета: «Динамо» снова в чемпионской гонке» эксклюзив
10:33 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Печенин — о матче с «Краснодаром»: «Нам чуть-чуть не повезло»
Все новости
Рекомендуем