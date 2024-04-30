Личка будет ездить на новом самокате

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о планах приобрести себе самокат, отвечая на вопрос о своей наиболее дорогой покупке в российской столице.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живём недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тысяч рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», - цитирует Личку Sport24.

Напомним, что на выходных «Динамо» на своём поле обыграло «Зенит» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Константин Тюкавин. Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 1 мая – против «Спартака» на своём поле в Кубке России.