Сёмин рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за чемпионство

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступления команды в нынешнем сезоне. По мнению известного специалиста, «железнодорожникам» в настоящий момент не хватает стабильности.

«Наверно, не хватает стабильности, чтобы бороться за первое место. Наряду с хорошими матчами есть матчи, которые нельзя проигрывать, чтобы становиться чемпионами», - цитирует Сёмина Sport24.

«Локомотив» после двадцати шести сыгранных туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От располагающегося на вершине «Зенита» «железнодорожники» отстают на девять зачётных баллов.