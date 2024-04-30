Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о победе над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, до 81-й минуты южане уступали своему сопернику, однако в концовке второго тайма им удалось вырвать победу благодаря голам Роналдо и Николая Комличенко.

По словам Терентьева, он думал о возможном поражении, но после второго гола своей команды ощутил прилив радости.

«Мысли разные были и эти в том числе. Хорошо то, что хорошо заканчивается. После гола Комличенко почувствовал внутри радость», — цитирует Терентьева «РБ Спорт».

За четыре тура до финиша РПЛ «Ростов», в активе которого значатся 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 6 мая против «Локомотива».