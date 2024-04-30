Сёмин посоветовал «Локомотиву» сохранить двух игроков

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал клубу совет по будущему полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Как известно, контракты обоих футболистов с «железнодорожниками» истекают по завершению сезона 2023/2024.

«Антон с точки зрения профессиональных качеств – лидер этой команды, как и Рифат Жемалетдинов. К тому же они оба воспитанники клуба. Это два игрока, вокруг которых могла бы строиться команда. С ними команда будет сильнее», - цитирует Сёмина Sport24.

«Локомотив» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на девять очков. Впереди ещё четыре тура.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в понедельник, 6 мая, - против «Ростова» на своём поле.