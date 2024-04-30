Кирьяков: «У «Динамо» очень хорошие шансы на победу в РПЛ»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков оценил перспективы «бело-голубых» в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

Напомним, в матче 26-го тура «Динамо» обыграло нынешнего лидера турнирной таблицы «Зенит» (1:0), сократив своё отставание от петербургской команды до трёх очков.

«Победа над «Зенитом» должна вдохновить «Динамо». «Бело-голубые» уже почувствовали запах крови. У «Динамо» очень хорошие шансы на победу в РПЛ», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт уже завтра, 1 мая, против «Спартака» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:00 по московскому времени.