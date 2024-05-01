«Зенит» устал выигрывать чемпионат России: команда сама отдаёт золото «Краснодару»

Российские зрители привыкли, что к концу чемпионата градус интриги понижается с каждым туром. Но в этом году всё, кажется, по-другому. За 4 тура до конца «Зенит» и «Краснодар» делят первую строчку чемпионата с равным количеством набранных очков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, кто в этом году заслуживает титула.

«Зенит» готов «поделиться» титулом с «Краснодаром»

Судя по последним матчам, команда Сергея Семака просто устала выигрывать титулы. Как будто бы им самим неинтересно снова стать чемпионами уже в шестой раз подряд. Гегемония «Зенита» надоела самому «Зениту». Но хватит шуток – поговорим о проблеме.

После победы над своим прямым конкурентом «Краснодаром» дела у «Зенита» начали развиваться не лучшим образом. Возможно, дело в том, что команда банально расслабилась после того, как одолела главного соперника по этому сезону. За последние три тура в РПЛ «Зенит» одержал лишь одну победу – над «Оренбургом». Причём стоит напомнить, что та победа далась коллективу Семака с большим трудом. Преимущество в том матче оказалось минимальным – 1:0, а «Оренбург» нанёс даже больше ударов в створ ворот соперника. А затем «сине-бело-голубые» уступили «Рубину» у себя дома и «Динамо» в гостях.

Проблемы «Зенита» достаточно сложно конкретизировать. Сказать, что у них совсем нет игры, нельзя. Команда всё так же хорошо контролирует мяч, но с обострением атак у подопечных Семака не всё гладко. Вопрос мотивации в такие моменты может встать на первое место. Семаку следует подобрать нужные слова, чтобы вновь заставить футболистов поверить в себя и захотеть побеждать. «Зенит» перестал быть крепостью с лучшими защитниками, команда стала пропускать практически в каждой игре, и это тоже нельзя не упомянуть при описании неудачных результатов «Зенита».

Сейчас «Зенит» находится в кризисе, что вряд ли является секретом. Команда потеряла контроль над игрой, но всё ещё лидирует в чемпионате. Если проблема действительно в психологии, то питерцам очень важно выиграть в ближайшем матче, чтобы вернуть себе уверенность. Давно Сергей Семак не был в столь сложной ситуации внутри нашего чемпионата. Возможно, наставник придумает что-то новое и решит удивить своих будущих соперников. Очень интересно посмотреть, как в такой момент Семак проявит свои качества тактика, наставника и мотиватора. Многие говорят, что Семак не развивается как тренер, что ж, сейчас идеальный момент, чтобы это опровергнуть.

«Краснодар» забуксовал на Волге, а «Динамо» снова в борьбе

«Краснодар», имеющий реальный шанс снова выйти в единоличные лидеры чемпионата, оступился в Самаре. Нулевая ничья с «Крыльями» лишь позволила «быкам» догнать «Зенит». Питер предоставил отличную возможность южанам возглавить таблицу, но этого не случилось. И здесь речь идёт прежде всего об уверенности в своих силах. Есть ощущение, что «Краснодар» сам боится признать тот факт, что ему по силам стать триумфатором этого сезона. Команда Мусаева имеет реальную возможность взять титул, но для этого нужно настроиться должным образом. В матче с «Крыльями» «Краснодар», который старается играть в атаку, не смог забить ни одного мяча. Причём «быки» проиграли по всем статистическим показателям, да и Волков в середине второго тайма схлопотал вторую жёлтую карточку и покинул поле. И это можно объяснить исключительно волнением. Как только команда получила реальный шанс взобраться на вершину – она дрогнула. Так что Мусаеву нужно зарядить команду на остаток сезона, это будет ключевым фактором. Нужно выкладываться по максимуму в каждой игре, в каждом эпизоде, на каждом участке поля. Так смогут ли «быки» принести себя в жертву ради чемпионства?

«Динамо», одолев «Зенит», снова включилось в титульный забег. И команду Марцела Лички можно только похвалить. «Динамо» смогло перебороть кризис и в данный момент выдаёт прекрасную серию из четырёх побед кряду. И кто знает, сколько эта серия ещё продлится. Судя по настрою тренерского штаба и команды, зайти они планируют очень далеко и прекращать выигрывать точно не собираются. Сейчас у «динамовцев» получается если не всё, то очень многое. Команда Лички показывает, что она отлично умеет играть от соперника. По ходу чемпионата мы видим, как стиль игры команды трансформируется. Например, для динамовцев не проблема сыграть первым номером, а через несколько дней играть исключительно от обороны уже с другим соперником. Это и показывают последние игры: «Динамо» владело мячом в игре с «Пари НН», а затем сыграло от обороны с «Крыльями» и «Зенитом». Личка держит козыри в своём рукаве и отлично управляет игрой команды. «Динамо» отделяют от «Зенита» и «Краснодара» лишь три очка отставания. Болельщики уже заждались чемпионства, и этот сезон может стать для «бело-голубых» триумфальным.

Что мы имеем по итогу?

Сейчас все три команды имеют неплохие шансы на первое место. Если посмотреть на календарь, то у каждой команды впереди ожидаются важные игры. Но есть ощущение, что у «Динамо» этот календарь выглядит проще. В следующих двух турах команда Лички встретится с аутсайдерами чемпионата – «Сочи» и «Балтикой», а затем сыграет дома против «Крыльев». Но вот в последнем туре клубу предстоит гостевая встреча с «Краснодаром». Возможно, именно в этой игре и определится чемпион этого сезона. «Быкам» предстоит сыграть, помимо «Динамо», ещё с «Ахматом» дома, с «Сочи» на выезде и с прекрасно играющим в последнее время при Селишковиче «Спартаком» в гостях. Лёгким этот календарь точно не назовёшь. «Зенит» же поедет гостить в Воронеж к «Факелу», затем встретится в принципиальном матче с ЦСКА дома. Следом питерцам предстоит сыграть в Грозном против «Ахмата», который борется за прописку в РПЛ и всегда оказывает сопротивление любому сопернику на своём поле. А в заключительном туре «Зенит» примет неудобный и неуступчивый «Ростов». Так что команда Валерия Карпина может помочь завоевать титул своим соседям из Краснодара.

Николай Алексеев