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Кафанов сообщил, что восстановление Песьякова после травмы должно пройти быстро

30 Апреля 2024 • 12:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о сроках восстановления голкипера команды Сергея Песьякова после травмы.

Напомним, Песьяков был заменён по ходу матча 25-го тура РПЛ против «Спартака», который завершился разгромной победой «красно-белых» со счётом 5:1.

«Всё та же травма, которую он получил в конце первого в матче со «Спартаком». Какие сроки? Не знаю, МРТ должны были сделать вчера. Как узнаем — скажем. Я думаю, что недолго», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков провёл за «Ростов» 24 матча, в которых пропустил 35 голов и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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