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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» потеряло много очков, их может не хватить для чемпионства» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность «бело-голубых» к борьбе за чемпионство.

«У «Динамо» был спад, как и у всех. Команда потеряла много очков. Как раз этих очков не хватит, чтобы занять первое место. При этом не факт, что команда будет идти без потерь. «Зенит» и «Краснодар» тоже запросто могут недобрать баллов. Вчера игра шла до ошибки, решил один эпизод. Хорошо, что случай был на стороне «Динамо». Самое главное, чтобы ребята не почувствовали слишком большую уверенность. Впереди игры с аутсайдерами, а у них своя мотивация. Но сейчас «Динамо» набрало ход. Самое главное, чтобы она теперь сама всё не испортила. Если у «Динамо» получится забрать один из трофеев, я буду только за», — сказал Силкин.

За четыре тура до конца РПЛ «Динамо», набравшее 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице. От первого «Зенита» «бело-голубые» отстают на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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