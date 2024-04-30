Терёхин: «Почему бы «Динамо» не сделать дубль — выиграть в чемпионате и Кубке»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, динамовцы способны одержать победы как в чемпионате, так и в Кубке России.

«Почему бы «Динамо» не сделать дубль в сезоне — выиграть в чемпионате и Кубке. Это было бы сказкой», — приводит слова Терёхина «Чемпионат».

Напомним, после 26 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В Кубке России команда Марцела Лички смогла дойти до полуфинала Пути регионов, где уже завтра, 1 мая, встретится с московским «Спартаком».