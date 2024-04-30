Бонгонда ответил, доволен ли он своим положением в «Спартаке»

Тео Бонгонда, футболист «Спартака», ответил, доволен ли он своём положением в столичной команде.

- Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения, - цитирует форварда Metaranings.ru.

На прошлой неделе «Спартак» дома обыграл «Локомотив» (3:2), Бонгонда вышел в стартовом составе и отметился одним забитым мячом.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета прошлого года, перейдя из «Кадиса», контракт игрока с «красно-белыми» действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал два ассиста на партнёров.