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Масалитин: «В ЦСКА сейчас нет лидеров на поле» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 11:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
06.05 20:30

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «армейцев» в чемпионате России.

«ЦСКА проседает психологически. Команда постоянно пропускает. Нельзя располагать таким составом и пропускать по два-три мяча каждую игру. И это ещё Акинфеев выручает. В атаке тоже много сумбура. Чалов так и не смог определиться со своей позицией, постоянно нервничает. Он на себя то берёт роль организатора, выдумывает что-то, пасы раздаёт. Зачем это нужно? Он умеет забивать, так что должен сосредоточиться на голах. Вот это будет его лучшая помощь команде. А когда ты опускаешься вниз, то теряешь свои сильные стороны. Естественно, он растворяется. А так сейчас на поле нет лидеров в ЦСКА», — сказал Масалитин.

После 26 туров РПЛ ЦСКА, набравший 38 очков, расположился на восьмом месте в турнирной таблице. От третьего «Динамо» «армейцы» сейчас отстают на девять баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин

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