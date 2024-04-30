Квеквескири: «Перед нами стоит задача остаться в РПЛ»

Ираклий Квеквескири, футболист «Факела», рассказал о задаче воронежского коллектива на текущий сезон.

По словам полузащитника, перед игроками стоит задача сохранить прописку в РПЛ.

Напомним, в понедельник «Факел» на выезде играл с «Сочи» и сумел отстоять ничью, заработав одно очко. В турнирной таблице в активе клуба 27 баллов и 12 место.

- Могу ли сказать, что «Факел» уже гарантировал себе место в РПЛ? Не могу. Вы же прекрасно знаете, что это жесть. Никто не знает, что будет завтра. Перед нами стоит задача остаться в РПЛ, и мы будем идти до конца, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Встреча между «Факелом» и «Зенитом» пройдёт в Воронеже 6 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по столичному времени.