Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Ахмат» намерен продлить контракт с сербским защитником Мирославом Богосавацем.

Напомним, за «Ахмат» Богосавац выступает с середины 2020 года, ранее он представлял клуб «Чукарички». Срок действующего соглашения 27-летнего футболиста с грозненским клубом истекает по окончании текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провёл 23 матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. После 26 туров РПЛ «Ахмат», набравший 29 очков, расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.