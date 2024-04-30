Раскрыта информация о планах «Локомотива» на своего защитника Станислава Магкеева.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», столичный клуб планирует продлить контракт с 25-летним футболистом.

Ранее агент игрока Александр Клюев не стал отвечать на вопрос о будущем своего клиента, но отметил, что Магкеев намерен пробиться в стартовый состав «железнодорожников».

В текущем сезоне Магкеев не появлялся на поле в составе «Локомотива», так как долгое время восстанавливался после повреждения. Действующий контракт защитника с «железнодорожниками» истекает 30 июня этого года.