Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», высказался об игре «красно-белых» под своим руководством.

Боснийский специалист отметил, что «Спартаку» удаётся добиваться хороших результатов благодаря самоотдаче игроков команды.

«Я не смог многого добиться на тренировках за короткое время. Футболисты были великолепны, мотивированы, очень хорошо выстраивались на поле и показали блестящий результат», — цитирует Слишковича Jutarnji.

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» по ходу апреля после отставки Гильермо Абаскаля. После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.