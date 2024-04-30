Агент: «Роналдо полюбил Россию, Ростов – очень гостеприимный город»

Хулио Сезар Гранха, который представляет интересы игрока донской команды Роналдо, рассказал, как проходит адаптация футболиста.

- Он полюбил Россию. Ростов - очень гостеприимный город. Роналдо живёт вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет, - цитирует агента Metaratings.

Напомним, Роналдо принадлежит «Ростову» с зимы этого года, подписав контракт сроком на четыре года. 29 апреля «Ростов» на своём поле принимал «Оренбург», 23-летний вингер появился с первых минут и помог своей команде одержать победу, в активе Роналдо гол и голевая передача на форварда Николая Комличенко в концовке матча.

Всего Роналдо провёл за команду Валерия Карпина восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста на своих партнёров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,8 млн евро.