Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

- Неужели «Динамо» снова в чемпионской гонке?

- Теперь конечно.

- Но шансов у «Краснодара» на победу в РПЛ побольше, как думаете?

- Нет.

- А у «Зенита» побольше?

- Думаю, да.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего первым «Зенита» на три очка.