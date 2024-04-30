Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.
- Неужели «Динамо» снова в чемпионской гонке?
- Теперь конечно.
- Но шансов у «Краснодара» на победу в РПЛ побольше, как думаете?
- Нет.
- А у «Зенита» побольше?
- Думаю, да.
После 26 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего первым «Зенита» на три очка.
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