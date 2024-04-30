Игрок «Крыльев Советов» Печенин — о матче с «Краснодаром»: «Нам чуть-чуть не повезло»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара», завершившегося с ничейным счётом 0:0.

По мнению Печенина, самарская команда провела хороший матч, однако для победы ей не хватило исполнительского мастерства и везения.

«Не повезло чуть‑чуть, не залетело, когда были моменты. Невезение, и ещё где‑то мастерства не хватило», — цитирует Печенина «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков. От второго «Краснодара» самарцы сейчас отстают на 10 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре встречи.