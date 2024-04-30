Бубнов: «Шансы «Динамо» на чемпионство высоки как никогда»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о шансах столичного «Динамо» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

«От осечек «Зенита» и «Краснодара» больше всего выиграло «Динамо», которое приблизилось к лидерам на расстояние трёх очков. Шансы «Динамо» на чемпионство высоки как никогда», - передает слова Александра Sportbox.

После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего первым «Зенита» на три очка. В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Сочи».