Маляров высказался о задаче «Балтики» в РПЛ

Кирилл Маляров рассказал, что перед калининградской командой стоит задача сохранить прописку в РПЛ.

- Самое главное – остаться в РПЛ. У нас впереди матч Кубка России с «Ростовом», после чего архиважная игра с «Уралом» в чемпионате. Даже не за шесть очков, а борьба за всё, один из решающих матчей в сезоне, - передаёт слова защитника «Балтики» «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича набрала 26 баллов и идёт на 12 строчке в таблице чемпионата. Матч с «Уралом» в 27-м туре РПЛ пройдёт в Екатеринбурге 6 мая, начало встречи запланировано на 15:45 по столичному времени.

Маляров в этом сезоне РПЛ провёл восемь матчей и сделал одну голевую передачу.