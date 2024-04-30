Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маляров высказался о задаче «Балтики» в РПЛ

30 Апреля 2024 • 10:28 Комментировать
Балтика
3:1
ЦСКА Москва

Кирилл Маляров рассказал, что перед калининградской командой стоит задача сохранить прописку в РПЛ.

- Самое главное – остаться в РПЛ. У нас впереди матч Кубка России с «Ростовом», после чего архиважная игра с «Уралом» в чемпионате. Даже не за шесть очков, а борьба за всё, один из решающих матчей в сезоне, - передаёт слова защитника «Балтики» «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича набрала 26 баллов и идёт на 12 строчке в таблице чемпионата. Матч с «Уралом» в 27-м туре РПЛ пройдёт в Екатеринбурге 6 мая, начало встречи запланировано на 15:45 по столичному времени.

Маляров в этом сезоне РПЛ провёл восемь матчей и сделал одну голевую передачу.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Маляров

Новости по матчу

29 Апреля
22:46
Колосков: «Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился»
11:22
Бистрович: «Надеюсь, ЦСКА простит меня за гол в их ворота»
10:28
Игнашевич: «При счёте 1:0 неправильно садиться в оборону»
10:06
Кирилл Глебов высказался о своём первом голе за ЦСКА
10:05
Зарема напомнила ЦСКА свою цитату про кляч
00:13
Игнашевич: «Хотелось бы спасибо сказать ребятам за этот футбол, за эту работу»
00:08
Федотов: «Мы сознательно шли на какие-то вещи по составу» 1
28 Апреля
23:59
Данила Козлов: «Сыграл сегодня выше среднего, на своём уровне»
23:35
ЦСКА снова проиграл — у «армейцев» одна победа в шести матчах РПЛ 1
23:26
«Балтика» одержала три домашних победы подряд в РПЛ
23:26
Привет с пенальти от Бистровича и гол-фантом Глебова: «Балтика» Игнашевича грохнула ЦСКА со вкусом
23:18
«Балтика» добилась разгромного перевеса в матче с ЦСКА
23:11
«Балтика» забила второй мяч в ворота ЦСКА
22:49
«Балтика» повела в матче с ЦСКА, забив с пенальти
22:45
«Балтика» впервые за 26 лет забила ЦСКА
21:28
Игнашевич: «Времени на восстановление больше, чем у соперника, жаловаться не будем»
21:27
«Балтика» потеряла Фамейе до конца сезона
21:00
«Балтика» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:26
Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Балтикой»
15:40
Таранов: «ЦСКА ждёт непростой поединок с «Балтикой»
11:18
Гришин: «В матче с «Балтикой» Федотов решит всё в свою пользу»
10:28
В агентстве Роши рассказали о переговорах с ЦСКА по новому контракту
02:18
Балтика - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
01:24
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика — ЦСКА чемпионата России — 28 апреля 2024
26 Апреля
20:44
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — ЦСКА РПЛ — 28 апреля 2024
00:34
Ставка и прогноз на матч Балтика – ЦСКА чемпионата России – 28 апреля 2024
25 Апреля
16:53
Козлов: «Балтика» находится не на своём месте»
22 Апреля
18:53
Фамейе может сыграть против ЦСКА
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
11:43 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Почему бы «Динамо» не сделать дубль — выиграть в чемпионате и Кубке»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда ответил, доволен ли он своим положением в «Спартаке»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Перед нами стоит задача остаться в РПЛ»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством
10:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роналдо полюбил Россию, Ростов – очень гостеприимный город»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Сапета: «Динамо» снова в чемпионской гонке» эксклюзив
10:33 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Печенин — о матче с «Краснодаром»: «Нам чуть-чуть не повезло»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Шансы «Динамо» на чемпионство высоки как никогда»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Маляров высказался о задаче «Балтики» в РПЛ
10:23 · Россия. Премьер-лига
Халилович считает, что «Спартаку» стоит назначить Черчесова главным тренером
10:17 · Россия. Премьер-лига
Маляров: «Вторая половина сезона показывает, что «Балтика» — одна из самых сильных команд в РПЛ»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Вахания: «Роналдо – кормилец наш, приносит очки»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роналдо живёт в «Ростове» с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Комаров: «Даже не замечал, что Комличенко так давно не забивал»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высказал мнение о возможном трансфере Помазуна в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем