Халилович считает, что «Спартаку» стоит назначить Черчесова главным тренером

Денис Халилович, в прошлом футболист «Сатурна», высказался о тренерских перестановках в «Спартаке».

Напомним, в середине апреля из столичного клуба был отправлен в отставку Гильермо Абаскаль, вместо него временно командой руководит босниец Владимир Слишкович.

- Мне кажется, что пора дать шанс своему тренеру. Почему бы не попробовать Черчесова? Надо дать ему возможность сформировать свой тренерский штаб, привести своих игроков, полностью подготовить всю логистику, - сказал Халилович, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Столичный клуб после 26 туров имеет в своей копилке 42 балла и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, в следующем туре «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет против «Пари НН», матч пройдёт 5 мая.