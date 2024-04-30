Маляров: «Вторая половина сезона показывает, что «Балтика» — одна из самых сильных команд в РПЛ»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров выразил мнение, что сейчас калининградцы являются одной из сильнейших команд в РПЛ.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Балтика» обыграла ЦСКА со счётом 3:1 и сумела покинуть зону вылета.

«Все думали, что «Балтика» не фаворит, но мы готовы к такому положению. Вторая половина сезона показывает, что мы одна из самых сильных команд в РПЛ сейчас», — сказал Маляров в эфире телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 26 проведённых матчах. В следующем 27-м туре команда Сергея Игнашевича встретится 6 мая с «Уралом».