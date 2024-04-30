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Игрок «Ростова» Вахания: «Роналдо – кормилец наш, приносит очки»

30 Апреля 2024 • 10:06 Комментировать
Ростов
2:1
Оренбург

Илья Вахания, футболист ростовской команды, высказался о вингере Роналдо.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Оренбургом» состоялся 29 апреля и завершился победой дончан со счётом 2:1. Подписанный «Ростовом» зимой полузащитник Роналдо начал встречу в стартовом составе и отметился голом и ассистировал Николаю Комличенко, став лучшим игроком матча.

- Что в команде думают про Роналдо? Все счастливы. Кормилец наш, приносит нам очки.

Мне нравится любое его празднование. Главное, чтобы он забивал! – цитирует защитника «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Роналдо забил четыре гола и сделал два ассиста на партнёров, проведя восемь игр за «Ростов».

 

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Роналдо Ростов Оренбург Илья Вахания ещё теги

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