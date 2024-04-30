Агент: «Роналдо живёт в «Ростове» с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации своего клиента в России.

По словам агента, бразильский футболист успел полюбить Ростов, где он живёт вместе со своей семьёй (мамой и невестой).

«Он полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живёт вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет», — приводит слова Роналдо Metaratings.

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски». За южан 23-летний вингер успел провести 10 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.