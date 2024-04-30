Игрок «Ростова» Комаров: «Даже не замечал, что Комличенко так давно не забивал»

Иван Комаров, футболист «Ростова», высказался о Николае Комличенко, который своим голом во вчерашнем матче с «Оренбургом» принёс донской команде волевую победу.

Напомним, встреча состоялась в понедельник в Ростове и завершилась со счётом 2:1, Комличенко появился на поле во втором тайме и забил за несколько секунд до финального свистка.

- Если честно, даже не замечал, что он так давно не забивал. Тем лучше, очень важный гол, наконец-то размочил. Мы все его поздравили, - цитирует Комарова «Спорт-Экспресс».

Отметим, Комличенко в последний раз забивал в августе прошлого гола. Всего в этом сезоне форвард отличился шесть раз, проведя 26 матчей.