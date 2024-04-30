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Масалитин высказал мнение о возможном трансфере Помазуна в «Динамо»

30 Апреля 2024 • 09:53 Комментировать

Экс-футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере вратаря Ильи Помазуна в московское «Динамо».

«Если Помазун перейдет в «Динамо», то отнесусь к этому так: «Это просто жизнь». ЦСКА уже отдал туда Карраскаля. Разве что-то случилось? Ничего не случилось. И таких примеров много», - передает слова эксперта Legalbet.

Напомним, что Помазун выступает на правах аренды за екатеринбургский «Урал». В нынешнем сезоне вратарь поучаствовал в 29 поединках во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча. После 26 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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