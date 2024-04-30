ЦСКА нацелился на защитника «Калуги»

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Калуги» Артёму Гуце.

По информации Legalbet, эту сделку продвигает бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев. Также информацию о возможном переходе 19-летнего футболиста подтвердил его агент Станислав Станиславский.

«Интерес есть не только от ЦСКА, но и от других клубов РПЛ. Гуца проводит один из лучших сезонов в карьере. Он готов к большим клубам, нашёл своего тренера», — цитирует Станиславского Legalbet.

В текущем сезоне Гуца провёл за «Калугу» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 150 тысяч евро.