Вратарь «Сочи»: «С «Факелом» играли с подавляющим преимуществом»

Максим Рудаков, страж ворот «Сочи», дал свой комментарий о ничьей в матче с «Факелом».

Встреча прошла в понедельник в рамках 26-го тура РПЛ, команды не смогли открыть счёт.

- Мы играли с подавляющим преимуществом. По‑моему, у них один момент был за всю игру. Мы владели инициативой, но, к сожалению, не выиграли. А нам очень нужны эти очки, - передаёт слова вратаря «Матч ТВ».

В активе «Сочи» на данный момент 20 баллов, команда Роберта Морено располагается на 16 строчке в таблице чемпионата.

В следующем туре сочинский коллектив в гостях сыграет против «Динамо», встреча пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени.

В этом сезоне Рудаков провёл за сочинскую команды всего две игры в РПЛ.