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Бегич – о ничьей с «Рубином»: «Одно очко – нормальный результат»

30 Апреля 2024 • 09:44 Комментировать
Рубин
1:1
Урал

Сильвие Бегич, игрок «Урала», высказался о матче против казанской команды.

Напомним, встреча между «Рубином» и «Уралом» завершилась вничью, команда Виктора Ганчаренко смогли уйти от поражения, забив на 86-й минуте, автором гола стал Бегич.

- Мы хотели выиграть, но не получилось. Получить одно очко - это нормальный результат. Теперь следующую игру надо выигрывать, - цитирует Бегича «Матч ТВ».

«Урал» имеет в своей копилке 25 баллов и занимает 15 место в турнирной таблице, в следующем туре екатеринбургская команда на своём поле встретится с «Балтикой», матч пройдёт 6 мая и начнутся в 15:45 по московскому времени.


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Рубин Урал Сильвие Бегич ещё теги

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