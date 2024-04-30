Бегич – о ничьей с «Рубином»: «Одно очко – нормальный результат»

Сильвие Бегич, игрок «Урала», высказался о матче против казанской команды.

Напомним, встреча между «Рубином» и «Уралом» завершилась вничью, команда Виктора Ганчаренко смогли уйти от поражения, забив на 86-й минуте, автором гола стал Бегич.

- Мы хотели выиграть, но не получилось. Получить одно очко - это нормальный результат. Теперь следующую игру надо выигрывать, - цитирует Бегича «Матч ТВ».

«Урал» имеет в своей копилке 25 баллов и занимает 15 место в турнирной таблице, в следующем туре екатеринбургская команда на своём поле встретится с «Балтикой», матч пройдёт 6 мая и начнутся в 15:45 по московскому времени.