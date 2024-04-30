Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вахания назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки

30 Апреля 2024 • 09:39 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

Отметим, что Вахания является воспитанником петербургского клуба.

«Мой фаворит чемпионской гонки — «Зенит». Во-первых, хочется больше его поддерживать — всё-таки родной клуб. Во-вторых, у «Зенита» больше опыта», — цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от первых двух команд на три балла. До конца сезона клубам осталось провести по четыре игры.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Илья Вахания ещё теги

Новости по матчу

29 Апреля
20:53
Черевченко — о предложении «Факела»: «У меня было время подумать 30 минут»
19:41
Колыванов рассказал, на кого делает ставку в чемпионской гонке РПЛ
19:21
«Зенит» не готов драться за титул» — Валерий Овчинников
16:12
Петржела объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
15:24
Мельников: «Зенит» специально завлекает соперников в ловушку» 2
15:10
Гладилин назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
13:40
Игнатьев: «Игроки «Зенита» покрываются паутиной»
13:17
Булыкин: «Зенит» настолько расслаблен, что не может собраться в нужные моменты»
12:47
Игнатьев допускает, что у Семака возникли проблемы при общении с игроками «Зенита»
12:43
Гладилин: «Зенит» пять раз побеждал в чемпионате, прежней мотивации я не особо вижу»
12:36
Игнатьев объяснил, почему «Зенит» мало забивает
10:28
Ковальчук назвал «Зенит» фаворитом РПЛ
09:15
Уилкшир: «Зенит» снова станет чемпионом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Бернарду Силва высказался о «Реале» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико» Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
10:01 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Комаров: «Даже не замечал, что Комличенко так давно не забивал»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высказал мнение о возможном трансфере Помазуна в «Динамо»
09:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на защитника «Калуги»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи»: «С «Факелом» играли с подавляющим преимуществом»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Бегич – о ничьей с «Рубином»: «Одно очко – нормальный результат»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Вахания назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки
09:28 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова»: «Рад за Комличенко, он забил красивый и очень важный гол»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Голенков — о шутке Безрукова: «Это прикольно, наказывать не нужно»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Спартака» Слишкович оценил уровень РПЛ
09:12 · Россия. Премьер-лига
Петрович: «Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал российского полузащитника, который может играть в «Барселоне»
08:56 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» оценили игру Роналдо
08:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир выступил за расширение РПЛ
08:44 · Россия. Премьер-лига
Ларин высказал мнение о результате матча «Крылья Советов» - «Краснодар»
08:12 · Россия. Премьер-лига
Роналдо и два игрока «Спартака» попали в сборную 26-го тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем