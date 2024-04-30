Защитник «Ростова» Илья Вахания назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

Отметим, что Вахания является воспитанником петербургского клуба.

«Мой фаворит чемпионской гонки — «Зенит». Во-первых, хочется больше его поддерживать — всё-таки родной клуб. Во-вторых, у «Зенита» больше опыта», — цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от первых двух команд на три балла. До конца сезона клубам осталось провести по четыре игры.