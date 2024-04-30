Президент «Ростова»: «Рад за Комличенко, он забил красивый и очень важный гол»

Арташес Арутюнянц после победы «Ростова» над «Оренбургом» поделился мнением о голе форварда команды Николая Комличенко.

Напомним, встреча 26-го тура завершилась волевой победой команды Валерия Карпина, Комличенко вышел на замену во втором тайме и в компенсированное к матчу время принёс донскому коллективу три очка в этой игре.

Отметим, что Комличенко до этого матча не забивал на протяжении 16 матчей.

- Конечно, рад за Колю. Он забил хороший, красивый и очень важный гол, который принес нам три очка. У него попрет в оставшихся турах? У него все прет. И у «Ростова» тоже, - цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

В активе Комличенко в текущем сезоне шесть голов и три результативные передачи в 26 матчах.