Голенков — о шутке Безрукова: «Это прикольно, наказывать не нужно»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о шутке полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

Напомним, Безруков заявил, что игроки «Рубина» ожидают получить деньги от «Краснодара», который является главным конкурентом «Зенита» в споре за чемпионский титул. Комитет РФС по этике планирует рассмотреть высказывание футболиста.

«Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно», — приводит слова Голенкова «Спорт-Экспресс».

В 26 турах РПЛ «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков и делят между собой первое место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от своих конкурентов на три балла.