Тренер «Спартака» Слишкович оценил уровень РПЛ

«Это достаточно равная лига. Здесь команды демонстрируют качественный футбол. Кто фаворит в нынешнем сезоне? Трудно выделить одну команду, разница в уровне не так велика. Думаю, интрига будет сохраняться до последнего тура. Сейчас более убедительно выглядят «Зенит» и «Краснодар». Затем идут «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», - передает слова специалиста Jutarnji.