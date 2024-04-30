Тренер «Спартака» Слишкович оценил уровень РПЛ

И.о. главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уровне футбола в Российской премьер-лиге.
«Это достаточно равная лига. Здесь команды демонстрируют качественный футбол. Кто фаворит в нынешнем сезоне? Трудно выделить одну команду, разница в уровне не так велика. Думаю, интрига будет сохраняться до последнего тура. Сейчас более убедительно выглядят «Зенит» и «Краснодар». Затем идут «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», - передает слова специалиста Jutarnji.
По итогам 26 туров Премьер-лиги «красно-белые» с 42 баллами занимают четвертое место в таблице.
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