Петрович: «Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом»

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, чей контракт с московским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

По мнению специалиста, 35-летнему Дзюбе уже сложно держать высокую планку игры, поэтому ему стоит попробовать свои силы в более слабых лигах, чем РПЛ.

«Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом, чтобы получать время — для него это сейчас самое важное. Где-нибудь на Кипре он смог бы продолжить свою карьеру ещё на год-два», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.