Сёмин назвал российского полузащитника, который может играть в «Барселоне»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался касательно шансов полузащитника «железнодорожников» Максима Глушенкова поиграть в Европе.
«У него есть шансы и хорошие для того, чтобы играть в таком клубе, как «Барселона». Думаю, испанская лига ему хорошо подходит. Хороший вариант, дай бог чтобы пригласили», - передает слова специалиста Sport24.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний футболист провел 25 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и 11 результативных передач. По итогам 26 туров чемпионата страны «Локомотив» занимает пятое место в таблице.
Бан пользователя