В «Ростове» оценили игру Роналдо

В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле победил «Оренбург» со счетом 2:1. Один из мячей в составе хозяев забил бразильский нападающий Роналдо. Об игре легионера высказался президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Как мне игра Роналдо? Красавчик же. Хорошее приобретение. Мы довольны всеми трансферами», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Роналдо перешел в «Ростов» из болгарского «Левски» минувшей зимой. Нападающий принял участие в десяти матчах «жёлто-синих», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

После 26 туров чемпионата России команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице.