Экс-игрок «Динамо» Уилкшир выступил за расширение РПЛ

Экс-игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир высказал мнение относительно возможного расширения Российской премьер-лиги. Ранее в прессе сообщалось, что обсуждается увеличение участников с 16 до 18.
«Полностью поддерживаю идею расширения РПЛ, потому что у клубов будет возможность проводить больше матчей. А чем больше футболисты играют, тем выше становится их уровень», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», набравший 50 баллов. На второй позиции с аналогичным количеством очков находится «Краснодар». Топ-3 замыкает столичное «Динамо» (47).
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