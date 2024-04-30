Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларин высказал мнение о результате матча «Крылья Советов» - «Краснодар»

30 Апреля 2024 • 08:44 Комментировать

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о ничейном результате в поединке 26-го тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили. Я бы не сказал, что у «Краснодара» какие-то проблемы. Самарцев не так просто обыграть. «Краснодару» это не удалось», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

После 26 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 40 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева с 50 очками находятся на второй позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Николай Ларин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Бернарду Силва высказался о «Реале» «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
09:44 · Россия. Премьер-лига
Бегич – о ничьей с «Рубином»: «Одно очко – нормальный результат»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Вахания назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки
09:28 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова»: «Рад за Комличенко, он забил красивый и очень важный гол»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Голенков — о шутке Безрукова: «Это прикольно, наказывать не нужно»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Спартака» Слишкович оценил уровень РПЛ
09:12 · Россия. Премьер-лига
Петрович: «Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал российского полузащитника, который может играть в «Барселоне»
08:56 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» оценили игру Роналдо
08:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир выступил за расширение РПЛ
08:44 · Россия. Премьер-лига
Ларин высказал мнение о результате матча «Крылья Советов» - «Краснодар»
08:12 · Россия. Премьер-лига
Роналдо и два игрока «Спартака» попали в сборную 26-го тура РПЛ
00:03 · Россия. Премьер-лига
Арутюнянц: «Ростову» фатально не везло, такое бывает»
29 Апреля
23:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Увольнение Абаскаля давно напрашивалось»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «То, что «Краснодар» не выиграл, всё же может сыграть злую шутку с «быками» эксклюзив
22:48 · Россия. Премьер-лига
Роналдо: «Оренбург» у зоны вылета, и нам бывает трудно в таких матчах»
Все новости
Рекомендуем