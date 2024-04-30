Ларин высказал мнение о результате матча «Крылья Советов» - «Краснодар»

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о ничейном результате в поединке 26-го тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили. Я бы не сказал, что у «Краснодара» какие-то проблемы. Самарцев не так просто обыграть. «Краснодару» это не удалось», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

После 26 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 40 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева с 50 очками находятся на второй позиции.