Роналдо и два игрока «Спартака» попали в сборную 26-го тура РПЛ

Журналисты «Чемпионата» представили символическую сборную 26-го тура Российской премьер-лиги. Наибольшее представительство в ней имеют три клуба – «Спартак», «Динамо» и «Ахмат» (по два игрока).

Голкипер: Александр Беленов («Факел»).

Защитники: Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна (оба – «Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Данила Козлов («Балтика»), Владислав Камилов («Ахмат»).

Форварды: Мирлинд Даку («Рубин»), Мохамед Конате («Рубин»), Роналдо («Ростов»).

По итогам 26 туров чемпионата России на первом месте находится петербургский «Зенит», вторым идет «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо».