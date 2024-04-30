Арутюнянц: «Ростову» фатально не везло, такое бывает»

«Ростов» мог заканчивать матч с «Оренбургом» ещё в первой половине встречи, но не реализовал свои моменты и в итоге вырвал три очка на характере. Об этом заявил в интервью «РБ Спорт» президент дончан Арташес Арутюнянц.

«Мы и в первом тайме могли гола три-четыре забить. Обстучали все штанги. Просто фатально не везло, бывает такое. Но на характере довели дело до конца», - сказал Арутюнянц.

Напомним, что ростовчане обыграли соперника со счётом 2:1, забив победный мяч на исходе добавленного времени. До 81-й минуты подопечные Валерия Карпина уступали 0:1 после грубой ошибки своего голкипера Никиты Медведева.